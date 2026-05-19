Городской пляж в Волжском уже готовят к открытию купального сезона

В Волжском скоро откроют пляж. Фото: мэрия

В городе Волжском Волгоградской области купальный сезон 2026 года откроют уже в ближайшие недели. А пока на городском пляже в районе СНТ «Изобилие» началась подготовка. Эти работы и безопасность на воде обсудили на комиссии по ЧС, сообщили в мэрии.

- Откроют пляж только после проверок воды и почвы — санитарно-химических, паразитологических и микробиологических, - рассказали власти.

Сейчас на городском пляже Волжского возле СНТ «Изобилие» расчищают берег и дорожки, косят траву. После на воде поставят буйки, сделают ограждения для детского пляжа и зоны для не умеющих плавать. Также на пляже будут делать теневые навесы и стенды с правилами безопасности. Спасатели в это время тоже проверяют свое оборудование и лодки.