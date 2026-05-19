Более 28 тысяч билетов уже проданы на матч «Ротор» - «Акрон» в Волгограде

В Волгограде 20 мая 2026 года болельщики могут установить новый рекорд посещаемости матчей Первой лиги. Уже более 28 тысяч билетов на матч «Ротор» - «Акрон» раскуплены, хотя до игры еще сутки. Билеты еще есть в продаже. Волгоградцы собираются массово поддержать родной клуб в этой битве за право выступать в следующем сезоне в РПЛ.

Задача «Ротора» обыграть «Акрон» по сумме двух встреч. Ответная игра пройдет в Тольятти. Соперник тоже не планирует вылетать из Премьер-Лиги, поэтому на поле будет настоящий бой.

Болельщиков перед матчем ожидает много интересного, в том числе автографы легенд «Ротора». Поэтому на стадион лучше приезжать заранее. Учитывайте, что если вы едете на общественном транспорте, до стадион придется пройти одну остановку пешком. После матча назначат дополнительные электрички.

Также сегодня, 19 мая 2026 года, РФС открыл продажу билетов на матч сборной России с национальной командой Буркина-Фасо, которая пройдет на «Волгоград Арене» 5 июня.