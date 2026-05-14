Проезд по улице Мира закрывают с 15 мая в Волгограде из-за реконструкции площади

В Волгограде водители не смогут проехать по улице Мира через площадь Павших Борцов с 15 мая 2026 года. В центре Волгограда стартует масштабное благоустройство, которое, по традиции, начнется с «коммунальных раскопок». Площадь вскроют от асфальта и перекопают для замены инженерных коммуникаций.

- В ходе обновления территории будут реконструированы пешеходное пространство, подпорные стены и лестничные марши, ведущие к собору Александра Невского, выполнено озеленение, а также произведен ряд других работ, - рассказали в мэрии. На другое место переедет и памятник Александру Невскому из центра кругового движения. Работы выполнит МБУ "Северное".

Напомним, в центре Волгограда с 15 мая 2026 года поменяется схема движения транспорта. Улицы Новороссийская и Пархоменко станут односторонними. Чуть позже обещают ввести движение в одном направлении на участке улицы Володарского под путепроводом у каланчи.