«Просто признайте, что вы ошиблись»: волгоградские автолюбители раскритиковали одностороннее движение в центре Волгограда

С завтрашнего дня движение под путепроводом будет односторонним.

Вчера волгоградским чиновникам, ответственным за организацию дорожного движения в нашем городе, вероятно, очень сильно икалось. Тысячи волгоградских автовладельцев весь вечер крутили карту, изучая, как с 15 мая 2026 года проехать по центру Волгограда и не упереться в кирпич. Сразу на четырех ключевых улицах власти решили ввести одностороннее движение. Как проехать в нужное место по Пархоменко, Новороссийской, Володарского и Мира водители ломают голову, как над ребусом. «Просто признайтесь, что вы ошиблись, и исправьте это», умоляют автомобилисты города администрацию. Мы собрали лишь некоторые комментарии жителей.

СЕМЬ КРУГОВ АДА, И ТЫ ДОМА

Серьезнее всего озадачены жители улицы Пархоменко, для которых выезд и двора и возвращение домой осложнилось в десятки раз.

Волгоградцы говорят, что ездить по городу теперь можно только с картой.

«Такую петлю делать чтобы домой заехать! Да кто же это придумывает!?»

Например, чтобы им попасть домой с улицы Невской, раньше можно было просто свернуть на Пархоменко перед вокзалом. Теперь жители улицы должны делать круг через Комсомольский мост, Мира, Гоголя, Коммунистическую, Володарского. Выехать из двора на улицу Рокоссовского можно было через Кубанскую, теперь делать круг через «Белый Аист». Попасть в Ворошиловский можно было, нырнув с Балонина на Глубокоовражную, теперь сюда тоже не проедешь.

«И ещё: Новороссийская вправо от Невской в другом направлении односторонняя. Они это помнят?»

На Пархоменко теперь будет уходить поток с Голубинской.

«Нужно было все наоборот делать: Новороссийскую вверх, а Пархоменко вниз, это было бы круто и правильно! Нужно писать коллективно о том, что они ошиблись, и надо перенести знаки и поменять направления. Ну как они так не продумали!».

ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ НА КОМСОМОЛЬСКИЙ МОСТ

Автовладельцы уже предрекают огромные пробки на Невской и Комсомольском путепроводе, улице Комсомольской и выезде с нее на проспект Ленина. Ведь все пути зажатых на односторонних улицах автомобилистов теперь лежат через мост.

Если весь поток с улицы Голубинской раньше уходил под путепровод и на Володарского и Коммунистическую, теперь он хлынет на улицу Пархоменко и Комсомольский мост. Волгоградцы пока не поняли, ради чего мэрия затеяла все эти изменения: пробки из одного места перенести в другое, заставив горожан наматывать лишние круги и тратя лишнее время в дороге? Или ради очередных платных парковок? Напомним, уже к 20 мая подрядчик должен разрисовать парковочные карманы вдоль всей улицы Глубокоовражной и на пустыре напротив каланчи.

В мэрии говорят, что нововведения избавят центр города от пробок.

Также волгоградцы переживают, что с таким огромных количеством нововведений не избежать массы ДТП.

«Представляете количество аварий? По Гагарина до сих пор умудряются по односторонней в обратном направлении ехать. А там одностороннее с 1 января».

Пока волгоградцы возмущаются в чатах, но уже завтра, 15 мая, на своем опыте оценят, как мэрии удалось «повысить пропускную способность улично-дорожной сети». А через неделю-две их ждет очередной сюрприз: новый этап расширения платного парковочного пространства в центре города. Подрядчик уже рисует разметку.