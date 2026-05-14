С 15 мая одностороннее движение в Волгограде введут только на двух улицах

Проезд по улице Пархоменко станет односторонним с 15 мая. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Волгограда, услышав стоны водителей по поводу нововведений с односторонним движением в центре города, решила сбавить обороты. И приучать водителей к новой схеме движения постепенно. В мэрии Волгограда заявили, что с 15 мая 2026 года одностороннее движение введут пока только на улицах Пархоменко и Новороссийской. На участке улицы Володарского схему движения поменяют позже.

Так что пока волгоградские водители смогут смело поворачивать с улицы Балонина и Голубинской под мост на улицу Володарского и Коммунистическую. Движение по площади Павших Борцов тоже пока не изменится.

- Изменение схемы движения транспорта по остальным улицам, анонсированное ранее, будет вводится поэтапно, - сообщили в администрации города.

Напомним, с 15 мая 2026 года по улице Пархоменко теперь можно будет ехать только в одном направлении – со стороны стадиона «Динамо» сторону улицы Невской. По улице Новороссийской, наоборот, транспорт будет спускаться от Невской к Кубанской.