Участки улиц Мира, Володарского, Пархоменко и Новороссийской в Волгограде станут односторонними, а проезд через площадь Павших Борцов закроют

С ближайшей пятницы волгоградским автолюбителям придется привыкать к ряду изменений. Схему движения в центре города круто решили поменять городские власти. Четыре улицы частично станут односторонними, через площадь Павших Борцов проехать будет невозможно, свой маршрут поменяют и автобусы. Рассказываем, как проехать по улицам Мира, Володарского, Пархоменко и Новороссийской в Волгограде с 15 мая 2026 года.

По Пархоменко вверх, по Новороссийской вниз

После строительства нескольких новых жилых комплексов движение в час пик на улице Пархоменко сильно осложнилось. Утром и вечером здесь легко застрять в пробке. С 15 мая 2026 года мэрия решила ввести здесь одностороннее движение. Теперь дорога от стадиона «Динамо» до Комсомольского моста стала односторонней.

- Движение по улице Пархоменко станет односторонним по направлению от Кубанской до Невской. По улице Новороссийской движение будет осуществляться в одном направлении от Невской до Кубанской, - объяснили в администрации Волгограда.

Ранее на этих улицах запретили парковаться по обочинам дорог, машины регулярно увозит эвакуатор.

Также односторонним станет проезд по улице Володарского. Теперь от каланчи на Коммунистической автомобили будут следовать до улицы Балонина в одном направлении без встречного потока.

Площадь Павших Борцов закроют для движения

Сквозной проезд по участку улицы Мира, который проходит через площадь Павших Борцов, закроют.

При движении по улице Володарского со стороны Коммунистической автомобили могут проехать только на Аллею Героев, Володарского и улицу Мира в направлении Краснознаменской.

- При этом участок улице Мира от улицы Володарского по направлению движения в сторону Аллеи Героев становится односторонним, - отметили в мэрии.

При движении по улице Гоголя транспорт сможет уходить только на улицу Мира в направлении улицы Комсомольской. В связи с этим ряд автобусов, которые ходят от железнодорожного вокзала, поменяют свой маршрут.

Как будут ходить автобусы

- Автобусные маршруты №№ 6, 21, 88 и 89 от железнодорожного вокзала проследуют по улицам Коммунистической, Володарского, Мира, а затем по Аллее Героев выйдут на проспект Ленина, - заявили в администрации Волгограда.

Сейчас завершается подготовка к организации новой схемы движения, рабочие устанавливают знаки и указатели. В мэрии говорят, что все эти меры необходимы для повышения пропускной способности улично-дорожной сети.