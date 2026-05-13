Отключения газа 20 мая затронут два района Волгограда и Волжский

Газ отключат на несколько часов Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей двух районов Волгограда и Волжского 20 мая 2026 года ждет временное отключение газа. Приостановят на несколько часов поставку газа части Центрального и Красноармейского районов областного центра и двух улиц города-спутника из-за неотложных плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения, сообщили в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград». Публикуем список адресов, где отключат газ в Волгограде и Волжском.

Так, 20 мая 2026 года с 9.00 до 17.00 в Центральном районе Волгограда отключат газ на улицах: Днестровская, 2 и 2А; Пархоменко, 39 и 41; Новороссийская, 60 и 60А; Ткачева, 4.

В Красноармейском районе Волгограда 20 мая с 10.00 до 17.00 газа не будет на проспекте Канатчиков, 1, 3 и 5; на улице Ломакина, 26 и 28.

По данным «АхтубаГазПроект» в Волжском 20 мая 2026 года запланировали ремонт на участках газопроводов низкого давления для предупреждения возможных аварийных ситуаций. Газ отключат 20 мая с 9.00 до 13.00 по адресам: улица Медведева, 41, 43А, 45, 51, 55-59; улица Генерала Карбышева, 171.

Волгоградцев и волжан просят в эти часы быть предельно внимательными и не оставлять включенным газовые котлы и плиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение воды в Тракторозаводском, Дзержинском, Краснооктябрьском районах Волгограда и Городище: график подвоза воды на 15-17 мая

Сброс воды 2026 на Волжской ГЭС в Волгограде выйдет на рыбную полку с 18 мая (новый график и прогноз)