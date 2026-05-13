График сброса воды на Волжской ГЭС в Волгограде снова изменили Росводресурсы

В этом году сбросы воды на Волжской ГЭС гораздо больше, чем за последние пять лет Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

График работы Волжской ГЭС в режиме спецпопуска в низовья Волги по 20 мая 2026 года вновь скорректировали Росводресурсы. На заседании межведомственной группы 12 мая решили, что волгоградский гидроузел начнет постепенно снижать объемы расхода воды на день раньше – с 15 мая.

В соответствии с указаниями ФАВР, среднесуточные сбросы воды через Волгоградский гидроузел вплоть до 14 мая составят 23 000 ± 500 кубов в секунду. Далее расходы ежедневно будут снижать на тысячу кубов. На рыбную полку сбросы воды на Волжской ГЭС выйдут на два дня раньше – с 18 по 20 мая расходы составят 19000 ± 500 кубометров в секунду.

До этого планировали, что благоприятных условий для нереста рыбы сбросы на волгоградском гидроузле достигнут с 20 мая с объемом расходов в 18 тысяч кубов. Но и последний вариант не окончательный. Режим работы Волгоградского гидроузла Росводресурсы меняют каждую неделю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сброс воды 2026 на Волжской ГЭС в Волгограде выйдет на рыбную полку с 20 мая (новый график и прогноз)

Отключение воды в Тракторозаводском, Дзержинском, Краснооктябрьском районах Волгограда: график подвоза воды на 15-17 мая 2026 года