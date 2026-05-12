Больницы Волгограда продолжат работать при отключении воды

В Волгограде медицинские учреждения трех районов города продолжат бесперебойную работу, несмотря на плановое отключение водоснабжения. Это касается Дзержинского, Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов, где подачу воды приостановят с вечера 14 по 17 мая. Облздрав уточнил, что больницы и поликлиники подготовились к этому периоду, и на их территории будет организован подвоз воды, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Пациентам не стоит беспокоиться: все экстренные операции проведут своевременно без каких-либо задержек. Руководство медицинских организаций подчеркивает, что комфорт и безопасность пациентов, а также персонала, являются приоритетом. При необходимости будут приняты дополнительные меры, чтобы обеспечить максимально благоприятные условия в период временных неудобств.

