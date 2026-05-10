Пролет самолетов АН-2 над Волгоградом на параде 9 мая показали на видео

Три самолета пролетели над Волгоградом на параде

Военный парад на День Победы в Волгограде 9 мая 2026 года завершился при поддержке авиации. Над центром города-героя пролетели три самолета АН-2, из которых рассыпали листовки «Мы победили!» и расцвечивали небо в цвета триколора. Члены авиаклуба «Юный Ястреб» показали на видео, как это было.

На кадрах видео под песню «День Победы» видно Волгоград с высоты полета. Внизу – Волга, Центральная набережная, Главпочтамт, парадные расчеты на площади Павших Борцов. Также в кадре - радость тех, кто разбрасывал победные листовки над городом-героем.

После парада в Волгограде 9 мая сиял Свет Победы на Мамаевом кургане, были салют и два фейерверка. В выходные 10-11 мая праздник на День Победы продолжится на Центральной набережной.

