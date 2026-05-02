Центр Волгограда закрывают для автомобилей и пешеходов

Центр города уже закрыт для машин, пешеходов еще пропускают.

Волгоградцы 2 мая 2026 года столкнулись с масштабными перекрытиями в центре города. Проезды по улицам Мира, Володарского, Ленина, Гоголя и Аллее Героев закрыли еще с утра. Пешеходов тоже не пустят на площадь Павших Борцов и подходы к ней. Весь центр города уже в заборах, но пока людей пропускают от Аллеи Героев к вокзалу. Ближе к началу репетиции парада людям придется делать большой крюк, чтобы попасть в необходимое место.

Напомним, 9 мая 2026 года на площади Павших Борцов пройдет военный парад с участием пеших колонн и исторической военной техники. А 2, 5 и 7 мая пройдут репетиции парада. Движение машин будут перекрывать все эти дни.

На площадь Павших Борцов и Аллею Героев машины проехать не могут.

День Победы в Волгограде 9 мая 2026: программа праздника, расписание мероприятий