Мэрия Волгограда потратит 485 миллионов рублей на покупку 25 автобусов

"Волгабас" сделает для Волгограда 25 новых автобусов Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде подвели итоги торгов для определения поставщика 25 новых автобусов. На аукцион была подана одна заявка – от «Волгабаса». С этой компанией и будет заключен контракт на поставку низкопольных автобусов для муниципального транспортного предприятия «ВПАТП-7». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, транспорт выйдет на действующие маршруты города в 2024 году.

- Согласно техническому заданию новые автобусы должны быть оснащены автоматической коробкой переключения передач, вмещать не менее 85 пассажиров при наличии порядка 30 посадочных мест, - отметили в мэрии.

В автобусах будут устройство для посадки-высадки пассажиров на инвалидных колясках, системы наклона кузова, кондиционирования и отопления, безналичной оплаты проезда. На покупку 25 автобусов будет потрачено 485 миллионов рублей.

Отметим, до конца 2023 года Волгоград получит 60 автобусов большой вместимости, в течение следующего года ожидается приобретение 200 единиц транспорта. Кроме того, были закуплены 112 троллейбусов на автономном ходу, 56 из которых второй год работают на маршрутах №8а и 10а. На федеральные средства были приобретены два десятка электробусов, в следующем году в Волгоград поставят 62 новых трамвая.