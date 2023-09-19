В Волгограде вынесут приговор убившему беременную пассажирку таксисту

В Волгограде вынесут приговор убившему пассажирку таксисту. Фото: Соцсети.

Во вторник, 19 сентября, Волгоградский областной суд вынесет приговор 40-летнему таксисту Александру Журавко, убившему беременную пассажирку. Напомним, в октябре 2022 года мужчина вез 35-летнюю Ирину Богатыреву и решил ее убить из-за золотых украшений. Он хладнокровно задушил женщину, спрятал ее тело в овраге и как ни в чем не бывало уехал домой.

Полтора месяца велись поиски Ирины Богатыревой, затем правоохранители устанавливали личность подозреваемого. При задержании в гараже у Журавко нашли украшения на 110 тысяч рублей.

На него возбудили уголовное дело по двум статьям. Добавим, что ранее мужчина был военным, затем переехал в Волгоград и устроился в такси. У него супруга и двое детей.