Астраханский ГПЗ начал отгрузку дизельного топлива в Волгоград

Пока на волгоградских АЗС заправиться можно не везде. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгограде уже месяц перебои с поставками бензина, на заправках исчезло дизельное топливо. Вскоре проблему будет решена: Астраханский газоперерабатывающий завод после завершения планово-предупредительного ремонта возобновил производство. Первые вагоны дизельного топлива уже пришли в Волгоград, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Напомним, дефицит топлива на АЗС Волгограда и области возник еще в августе, когда приостановил работу Астраханский газоперерабатывающий завод. Из-за выросшего спроса Волгоградский нефтеперерабатывающий завод и Волгоградская нефтебаза почти на треть увеличили отгрузку и число задействованных бензовозов, но от перебоев с поставками регион это не избавило. Автомобилисты продолжают жаловаться, что дизельного топлива на многих заправках не найти, есть проблемы и с бензином.