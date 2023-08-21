«Бензина нет с субботы»: на заправках Волгограда по-прежнему дефицит топлива

На волгоградских заправках сохраняется дефицит бензина Фото: Эдуард Пальгунов

В конце прошлой недели волгоградские автомобилисты столкнулись с неожиданным и неприятным сюрпризом. На заправках исчез бензин. Сначала с дефицитом столкнулись водители в районах области, затем проблема коснулась и Волгограда. И спустя несколько дней после исчезновения бензин вернулся не на все АЗС. Корреспондент сайта volgograd.kp.ru 21 августа побывал на нескольких заправках Волгограда.

А здесь нет 92-го и 95-го Фото: Эдуард Пальгунов

Дефицит горючего заметен уже на подъезде к некоторым АЗС. Машины выстраиваются в очереди у заправок, водители вынуждены смотреть на таблички «Бензина нет» или «Автомат не работает». Правда, кому-то может повезти. Так на «Роснефти» в Дзержинском районе закончились бензин марки АИ-95 и дизельное топливо, кто-то успел заполнить бак машины, а перед кем-то на заправочный пистолет повесили не радующую табличку.

- Нигде нет бензина, - говорят работники АЗС.

Однако к АЗС подъехал бензовоз, значит, через какое-то время появятся все виды топлива.

На некоторых АЗС образуются очереди из автомобилей Фото: Эдуард Пальгунов

Недалеко находится заправка «Лукойла», и, радуются водители, там есть бензин любой марки. Правда, операторы вынуждены постоянно проверять наличие топлива в хранилище. Ведь желающих заправиться автомобилистов, которые мотаются по городу в поисках бензина, много. Поэтому если на какой-то АЗС сейчас есть горючее, не факт, что оно будет через несколько часов.

Дизеля и 95-го нет, 92-м заправиться можно Фото: Эдуард Пальгунов

- На прошлой неделе видел, что не было 92-го бензина, висела табличка. Но я им не заправляюсь. Не придал значения, а сейчас масштаб проблемы стал больше. Потому что и 95-го нет, - рассказал автомобилист из Волгограда. - Приходится ездить по заправкам, искать бензин.

А что делать тем, кто так и не смог найти заправку, на которой есть бензин? Некоторые водители шутят, что придется стать пешеходами.

- Если так продолжится, придется ходить на работу пешком, - отметил житель Волгограда.

На некоторых АЗС пугающих табличек нет, заправиться можно любым бензином Фото: Эдуард Пальгунов

С дефицитом топлива в Волгограде столкнулись АЗС всех компаний. Так на заправке «Газпром» в Ворошиловском районе бензина марок АИ-92 и АИ-95 нет уже третий день.

- Бензина из-за проблем с поставками нет с субботы. Пока не знаем, когда он будет, - пожимает плечами работница АЗС.

Отсутствующий бензин даже убрали с табло с ценами Фото: Эдуард Пальгунов

Проблема с автомобильным топливом в Волгоградской области случилась в выходные. На заправках региона автомобилисты стали выстраиваться в очереди с субботы. Продолжается дефицит и в начале новой недели. В районах ситуация ощущается острее из-за меньшего числа заправочных станций.

Топливо в регионе исчезло из-за ремонта Астраханского газоперерабатывающего комплекса. В Волгоградской области перераспределяют поставки.

- Для урегулирования ситуации, облпромторг и ТЭК тесно взаимодействует со всеми поставщиками бензинового топлива в регионе, - прокомментировали ситуацию в комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области. - Что касается АЗС «ЛУКОЙЛ», как заявили представители ООО «Лукойл-Юг Нефтепродукт», их снабжение в регионе осуществляется с Волгоградской нефтебазы, которую обеспечивает топливом Волгоградский НПЗ. Завод и нефтебаза работают в штатном режиме, в настоящее время принимаются меры по увеличению количества бензовозов для покрытия всех потребностей.

И все же есть заправки, где можно найти любой вид топлива Фото: Эдуард Пальгунов

Пока же волгоградские автомобилисты вынуждены экономить бензин и искать заправки, где он есть. Между тем, топливо разочаровывает водителей и тем, что дорожает все лето. Так на неделе с 8 по 14 августа бензин АИ-92 стоил в среднем 50,18 рубля, АИ-95 – 55,72 рубля, АИ-98 – 62,31 рубля, дизельное топливо – 57,2 рубля. В начале июня литр дизеля обходился на рубль дешевле, а бензин - на 2 рубля. Для примера цены на горючее на неделе с 30 мая по 5 июня: АИ-92 - 48,36 рубля, АИ-95 - 53,77 рубля, АИ-98 - 60, 41 рубля, дизельное топливо - 56,36 рубля.