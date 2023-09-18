Жители Волгограда просят вернуть топливо на заправки и жалуются на дикие цены

Волгоградцы продолжают искать дефицитное топливо на заправках. Фото: Эдуард Пальгунов

Жители Волгограда продолжают возмущаться дефицитом бензина и дизельного топлива на заправках, а также непомерно растущими ценами на них на АЗС региона. В ситуации просят разобраться не только региональный комитет промышленной политики, торговли и ТЭК, но и председателя СК России генерала Бастрыкина, и другие ведомства.

- С дизельным топливом ситуация лучше не становится. Где оно есть, огромные очереди. АЗС «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть» на 95% пустые. Это как? Президент Путин, Бастрыкин, МВД, ФСБ подключитесь! – возмущен волгоградский общественник Алексей Ульянов.

Каждый день волгоградские автомобилисты устраивают перекличку в социальных сетях:

- Кто знает, на какой заправке можно заправить ДТ в Центральном районе?

- На Жукова нет ДТ, сегодня бензин вечером заливали.

- От Тамбова до Михайловки вообще нет ДТ на «Лукойле», в Михайловке - 50 литров максимум.

- В Волжском на всех заправках есть и дизельное топливо, и бензин.

- Только пока туда доедешь, сколько на топливо потратишь?

Проблемы с заправкой на волгоградских АЗС начались еще в конце августа. Тогда ситуацию объяснили остановкой на ремонт Астраханского газоперерабатывающего комплекса. Автомобилистам приходилось помотаться по городу в поисках места для заправки и постоять в очереди на АЗС, где топливо было в наличии. Логистику обещали наладить.

ПОСТАВКИ УВЕЛИЧИЛИ НА 30%, НО ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ

Прошел почти месяц. За это время цены на бензин и ДТ на волгоградских АЗС заметно выросли. Но избавиться от дефицита так и не удалось. Чаще всего проблемы возникают с соляркой. Обратил внимание на проблему и депутат Волгоградской областной Думы Руслан Шарифов.

- Лично убедился, что в Волгограде есть проблемы с бензином и дизелем. Заехал на несколько заправок в центре города. В наличии только АИ-100. Дизеля, 92-го и 95-го нет. Как уточнил оператор на одной из АЗС, топливо не привозили уже три дня. При этом на высокооктановое еще и подняли цены, - отмечает Руслан Шарифов в своем телеграм-канале. - Что такое бензин и дизель? Это грузовые перевозки, включая доставку основных продуктов питания и лекарств, работа всех экстренных служб, в частности, полиции и скорой. И многое, многое другое... Отсутствие топлива - ситуация абсолютно недопустимая.

Власти официально заявляют, что дизельного топлива в регионе достаточно. Вот только транзитные фуры его увозят, заполняя свои баки.

- Потребность полностью покрывает местное производство - Волгоградский НПЗ. Однако на АЗС региона в настоящее время увеличились заправки соляркой транзитного транспорта. По мнению экспертов, это может быть связано с перебоями в соседних регионах, - отмечают в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.

При этом по данным ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», из-за повышенного спроса отгрузку дизельного топлива на АЗС региона с Волгоградской нефтебазы увеличили на 30%. Плюс к этому привлекли дополнительные бензовозы, чтобы вовремя доставлять дефицитное топливо на заправки.

- Ожидается стабилизация ситуации в ближайшее время, что касается бензинов всех марок, то все заправки сети им обеспечены, - заверяют в компании.

Что касается экстренных служб, то в комитете здравоохранения Волгоградской области успокаивают: «Проблем с заправкой автомобилей скорой помощи нет».

- На мой взгляд, возможная причина дефицита в Волгоградской области и ряде других регионов - неэффективное планирование, распределение и управление. Предполагаю, что слишком много топлива ушло на экспорт, при этом не был учтен уровень спроса на внутреннем рынке, наконец, не была перераспределена нагрузка на базы (не хватает бензина и дизеля в Волгограде и Астрахани - можно привезти из Нижнего Новгорода), - считает Руслан Шарифов.

ТОПЛИВО ЗА МЕСЯЦ ЗАМЕТНО ПОДОРОЖАЛО

Тем временем, волгоградские автомобилисты делятся в соцсетях фото с ценниками на топливо на своих заправках. Цифры на табло АЗС почти каждый день меняются в большую сторону. За месяц дизель подорожал более чем на 6 процентов, прибавив свыше трех рублей за литр. Высокооктановый бензин тоже стал почти на три рубля дороже. За последнюю неделю топливо снова выросло в цене. Когда-то водители говорили, что как только бензин перевалит за 50 рублей за литр, они скорее откажутся от личного транспорта. Но этого так и не случилось.

- Бензин дорожает, но машин становится все больше. Я никогда не понимал эту загадку, - делятся волгоградские автомобилисты.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На сколько подорожали бензин и ДТ в Волгоградской области за месяц

Дизельное топливо - 60,79 руб. (+3,59 рубля или 6,2%)

АИ-92 - 51,08 руб. (+0,9 руб. или 1,8%)

АИ-95 - 57,01 руб. (+1,29 руб. или 2,3%)

АИ-98 - 65,58 руб. (+2,78 руб. или 4,4%)

Средние цены за литр топлива по данным Волгоградстата с 14 августа по 11 сентября 2023 года.