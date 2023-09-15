В Волгоградской области с 18 сентября отменят противопожарный режим

Администрация Волгоградской области. Фото: Екатерина СИМОХИНА

15 сентября власти Волгоградской области отменили особый противопожарный режим, действующий в регионе с 5 июля этого года. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на официально опубликованный документ, режим прекратит свое действие с 18 сентября.

Напомним, что особый режим вводится из-за жарких погодных условий. Температуры в регионе достигают сорока градусов и выше, засушливые периоды сопровождаются сильными ветрами, порывы иногда достигают 25-28 метров в секунду. В связи с этим МЧС и другие ведомства ведут мониторинг ситуации, вводится ряд ограничений.

Так, людям запрещалось разводить костры, жечь траву и мусор, а также проводить любые пожароопасные работы. Под запрет попали и несанкционированные свалки. За нарушение правил волгоградцы платили штрафы.