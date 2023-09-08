В Волгограде из горящего общежития на Красном эвакуировали 20 человек

Загорелась комната на втором этаже. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Сообщение о пожаре в трехэтажном здании общежития на улице Кузнецова, 55 в Краснооктябрьском районе Волгограда поступило на пульт дежурного в 8 часов утра 8 сентября 2023 года. Загорелись вещи в комнате на втором этаже. Из горящего дома пожарные эвакуировали 20 человек. Один из жильцов пострадал, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- По предварительной информации есть пострадавший. Звеньями ГДЗС проведена эвакуация 20 человек, - рассказали в ведомстве.

Всего в трехэтажном аварийном здании 40 жилых помещений. Огонь охватил вещи в комнате общежития на втором этаже. Пламя полыхает на площади 25 кв. метров. К 8.20 утра пожарно-спасательные расчеты локализовали горение. Информация уточняется.