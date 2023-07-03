Особый противопожарный режим с 5 июля введен в Волгоградской области

Особый режим ввели из-за повышенной опасности пожаров. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградскую область пришла 40-градусная жара. Вслед за горячим прогнозом Гидрометеоцентра России губернатор Андрей Бочаров принял решение о введении на всей территории региона с 5 июля 2023 года особого противопожарного режима. Глава области озвучил его на оперативном совещании, сообщили в администрации региона.

- В соответствии с рекомендациями специалистов МЧС, мною принято решение о введении на всей территории Волгоградской области особого противопожарного режима, начиная с 8.00 часов 5 июля 2023 года, - сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Всем профильным ведомствам и местным властям поставили задачи во взаимодействии с региональным МЧС и МВД быть в повышенной готовности к тушению пожаров, мониторить обстановку, проводить рейды и оперативно реагировать в случае возгораний. А также оповещать жителей и гостей региона о требованиях особого противопожарного режима.

Особый противопожарный режим в Волгоградской области с 5 июля 2023 года предполагает целый ряд запретов и ограничений. Так по всей территории региона запрещено разводить костры, жечь мусор и траву, проводить пожароопасные работы. Также под запретом оказались несанкционированные свалки и хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газа вблизи жилых и дачных домов. Волгоградцам за нарушение грозит повышенный штраф – от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам наказание строже – 15-30 тысяч рублей, юрлицам – 40-60 тысяч.