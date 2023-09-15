В Волгограде два фургона «зажали» внедорожник, один пострадавший

Первые кадры с места аварии. Фото: ГБУЗ «КССП».

Одного пострадавшего увезли с места аварии в Ворошиловском районе Волгограда сегодня, 15 сентября. ДТП произошло днем на Третьей Продольной магистрали, а именно на улице Неждановой. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru очевидцы случившегося, две «Газели» между собой «зажали» внедорожник. В результате 31-летний водитель одного из фургонов получил серьезную травму.

- На вызов о происшествии срочно выехала бригада скорой помощи. Пострадавшему 31-летнему водителю грузовика была оказана помощь на месте, после чего он был госпитализирован в больницу № 25, - уточнили в пресс-службе ГБУЗ «КССП».

К счастью, остальные участники аварии не пострадали, хотя внедорожник прилично «помяло» - вся передняя снесена от сильного удара. Напомним, что сегодня на юге Волгограда фура на полной скорости едва не снесла толпу людей.