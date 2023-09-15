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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 12:10

На юге Волгограда фура на полной скорости едва не снесла толпу людей

Многотонная фура снесла на светофоре «ГАЗель», который в сторону пешеходов
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Момент аварии четко зафиксировали наружные камеры

Момент аварии четко зафиксировали наружные камеры

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшная авария в Красноармейском районе Волгограда попала на наружные камеры слежения. Огромная фура «Скания» столкнулся с проезжающей «ГАЗелью», удар был такой силы, что автомобиль откинуло на обочину перекрестка, где переходили дорогу люди. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Все произошло 14 сентября около 14:45. Водитель фуры ехал на по проспекту Героев Сталинграда. Не выдержав безопасную дистанцию, он влетел в остановившуюся красный сигнал светофора «ГАЗель». Автомобиль отбросило в сторону пешеходного перекрестка и машина чудом не задела переходящих дорогу волгоградцев.

К счастью, в этой аварии не пострадали не водители, ни пешеходы.