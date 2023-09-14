На Волгоградскую область надвигаются дожди и холодный ветер

В Волгограде наступает осень. Фото: Юлия Данильченко

Во второй половине сентября в Волгоградской области ожидается похолодание. Погоду испортят осадки, которые вероятны ночью и утром 15 сентября в разных районах региона. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики областного Гидрометцентра, в пятницу в отдельных частях вероятен туман из-за перепадов температур. Водителям стоит быть внимательнее на трассах. Ночью обещают +7...+12 тепла, при прояснениях +2...+7, днем потеплеет максимум до +23 градусов, преимущественно будет +15…+20 тепла.

В Волгограде 15 сентября также вероятны небольшие осадки. Не обойдут стороной туманы. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Ночью будет прохладно - от +8 до +10 градусов, а днем в городе-герое ожидается +19...+21 тепла.

Напомним, что сегодня объявили штормовое предупреждение, которое продлится до конца дня.