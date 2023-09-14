Штормовое предупреждение объявили 14 сентября в Волгоградской области

Шторм будет бушевать в регионе до конца суток. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

МЧС объявило штормовое предупреждение в Волгоградской области. На регион идут ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. По сообщению Волгоградского ЦГМС, непогода будет бушевать в отдельных районах области до конца суток 14 сентября 2023 года, сообщили в ГУ МЧС по региону.

- В период с 13.00 - 15.00 часов и до конца суток 14 сентября 2023 в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, - предупреждают в ведомстве.

Из-за сильного ветра возможно падение деревьев, шатких конструкций, обрывы ЛЭП, могут пострадать не только автомобили и высотная строительная техника, но и люди. Спасатели рекомендуют закрыть окна, машины убрать в гаражи или вдаль от деревьев, а самим волгоградцам – обходить стороной рекламные щиты и шаткие строения.