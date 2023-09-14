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НовостиОбщество14 сентября 2023 6:20

Под Волгоградом простились с погибшим в СВО Степаном Каревым

В СВО погиб военный из Волгоградской области Степан Карев
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Вечная память!

Вечная память!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне, 13 сентября, в Волгоградской области проводили в последний путь погибшего в спецоперации на Украине военнослужащего Степана Карева. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышина, защитника похоронили на малой родине с соблюдением всех воинских почестей.

«В ходе специальной военной операции погиб камышанин Степан Карев. Степан мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким искренние соболезнования», - написали в официальной группе районной администрации.

Напомним, накануне простились с геройски погибшим в бою Алексеем Кобликовым из Быковского района.