Под Волгоградом простились с погибшим в СВО Степаном Каревым

Вечная память! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне, 13 сентября, в Волгоградской области проводили в последний путь погибшего в спецоперации на Украине военнослужащего Степана Карева. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышина, защитника похоронили на малой родине с соблюдением всех воинских почестей.

«В ходе специальной военной операции погиб камышанин Степан Карев. Степан мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким искренние соболезнования», - написали в официальной группе районной администрации.

Напомним, накануне простились с геройски погибшим в бою Алексеем Кобликовым из Быковского района.