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НовостиОбщество13 сентября 2023 14:48

Не знал страха, помнил о самоотверженности: под Волгоградом простились с погибшим в СВО бойцом Алексеем Кобликовым

Под Волгоградом проводили в последний путь бойца с позывным «Марс»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Вечная память! Фото: депутат ГД Андрей Гимбатов.

Вечная память! Фото: депутат ГД Андрей Гимбатов.

13 сентября в Волгоградской области проводили в последний путь защитника Отечества Алексея Кобликова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru волгоградский депутат Госдумы РФ Андрей Гимбатов, у бойца остались супруга и пятилетний сын. Все, кто знал Алексея, запомнили его храбрость и искренность. Боевые товарищи дали ему позывной «Марс».

- Он не знал ни страха, ни усталости, зато помнил – его самоотверженность чертовски нужна Родине, был очень искренним, отзывчивым человеком. Мы познакомились с ним в нашей самой первой гуманитарной поездке на СВО и с тех пор каждую поездку я искал встречи с Марсом, - написал в соцсетях Андрей Гимбатов.

Алексей пал в бою. Его похоронили на малой родине - в Быковском районе. Сыну погибшего военного рассказали, что его папа был настоящим героем.