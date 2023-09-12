Волгоградцам предлагают стать соавторами мастер-плана курорта на Сарпинском

Таким туристический центр видят архитекторы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На островах Сарпинском и Голодном в ближайшем будущем появится ведущий курорт в Волгоградской области. Жителям региона предлагают делиться идеями. Стать соавторами мастер-плана может каждый. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации города-героя, для этого необходимо отправить заявку по специальной форме, на почту (opv@volgadmin.ru) или в чат-бот в телеграм (@sarpinsky34_bot).

- Прием предложений будет организован членами Общественной палаты Волгограда: рассмотрены будут все идеи, а наиболее популярные включены в мастер-план, - уточнили в мэрии.

Особое внимание уделят сохранению экосистемы. Это масштабный проект, который включили в 10-летнюю комплексную программу развития города-героя в 2024 – 2034 годах. Благодаря созданию курорта увеличится число туристов.