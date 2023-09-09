Всероссийский турнир по брейкингу проходит 9 и 10 сентября в Волгограде

На соревнования съехались лучшие мастера брейк-данса. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В амфитеатре на Центральной набережной Волгограда 9 и 10 сентября 2023 года весь день проходит всероссийский турнир по брейкингу. В субботу – полуфинал, в воскресенье – финальный этап для лучших мастеров брейк-данса. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть, какие фигуры вырисовывают на паркете юные брейк-дансеры, которых оценивает профессиональное жюри.

Всероссийский турнир по брейкингу в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

9 сентября 2023 года полуфинал соревнований продлится вплоть до 22 часов. В финальный день празднования Дня города в Волгограде - 10 сентября – посмотреть финал соревнований по брейкингу среди лучших из лучших со всей страны можно будет с 9.00 до 22.00.

Всероссийский турнир по брейкингу в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Что еще интересного в программе на День города 2023 в Волгограде смотрите здесь.

Всероссийский турнир по брейкингу в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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