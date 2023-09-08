В Волгограде не пустили скоростной трамвай в обещанный срок

Пока в подземку не пускают. Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

В администрации Волгограда обещали, что уже с 15 часов 8 сентября 2023 года скоростной трамвай возобновит свою работу на усеченном маршруте от ЦПКиО до «Ельшанки». Но линию СТ не пустили в обещанный срок. В 17.30 волгоградцев все так же не пускают на подземные станции. Когда начнут ходить первые составы, пока затрудняются ответить даже сами работники метротрама. В мэрии сайт volgograd.kp.ru заверили, что СТ непременно начнет работать 8 сентября, когда точно – пока неизвестно. Пока идет обкатка.

- Как только обкатка завершится, скоростные трамваи будут перевозить пассажиров. Это будет уже сегодня, - заверили в мэрии вечером 8 сентября.

До подземной части линии СТ трамваи добираются из депо на Красном по новому пути. Сейчас идет обкатка. Пока на маршруте скоростного катается технический трамвайчик. Процесс занял больше времени, чем предполагали сначала.

Напомним, скоростной трамвай после реконструкции обещали пустить к 1 сентября, но затем дату перенесли на неопределенный срок. После анонсировали, что СТ будет возить пассажиров на День города. Но сроки опять сдвинулись.