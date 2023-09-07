Тонны мусора уберут в Волгограде в День города за 400 тысяч

В центре Волгограда на День города предстоит убрать тонны мусора Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоград готовится к празднованию Дня города, мероприятия в честь которого пройдут в выходные. Основные празднества состоятся в центре, где коммунальщики ожидают тонны мусора. В Волгограде прошли торги на определение подрядчика, который разгребет тонны отходов с улиц Центрального района.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, муниципальное бюджетное учреждение «Волгоградзеленхоз» стал заказчиком работ по уборке центра города во время празднования Дня города. На торги была подана одна заявка, подрядчиком Капитанова Н. А. На расчистку мусора будет потрачено 397 тысяч рублей.

Подрядчику предстоит убирать мусор с 6 часов утра 8 сентября до 6 часов утра 11 сентября. В контракте указаны места, где предстоит собирать отходы. Перечислены все центральные улицы Волгограда, в том числе Набережная 62-й Армии, проспект, улица и площадь Ленина, сквер у собора Александра Невского, улицы Мира, Коммунистическая, Краснознаменская, Гагарена, Гоголя, Комсомольская, территория у ЦКЗ, Аллея Героев.

Стоит отметить, что в прошлом году после Дня города с набережной вывезли 59 тонн отходов.

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