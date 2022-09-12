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Общество12 сентября 2022 11:18

В Волгограде на дне города съели 800 кило шашлыка

После праздника с набережной вывезли 59 тонн мусора
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Фестиваль еды устроили на верхней террасе.

Фестиваль еды устроили на верхней террасе.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В администрации Волгограда подвели итоги прошедшего Дня города в цифрах. За три праздничных дня волгоградцы съели 800 кило шашлыка, артисты пели и танцевали 54 часа, в новом амфитеатре побывали около 15 тысяч человек, а после с набережной вывезли 59 тонн мусора, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

За два дня на гастрофестивале помимо шашлыка волгоградцы съели по тысяче порций шаурмы и блинов, а также более 800 хинкали и чебуреков, в том числе с экзотической начинкой – крабами и гребешками. Учитывая, что за время праздника общественный транспорт Волгограда перевез 740 тысяч пассажиров, это не так уж и много.

Как прошел праздник, смотрите здесь.