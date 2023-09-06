В Волгограде отменили закупку для оформления сцены концерта Ларисы Долиной

Концерт на набережной в честь Дня города состоится 9 сентября Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде считанные дни остаются до празднования Дня города. Уже в выходные пройдут мероприятия, посвященные 434-летию. Главным событием станет гала-концерт 9 сентября на Центральной набережной, на котором выступит Лариса Долина. Между тем, в Волгограде отменили закупку по поиску подрядчика, который подготовит декорации и техническое оснащение сцены.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, 5 сентября муниципальное учреждение культуры «Волгоградконцерт» объявил закупку у единственного поставщика по оказанию услуг по декорационно-техническому оформлению места проведения концерта в честь Дня города. Однако через несколько часов закупка была отменена без объявления причин. «Волгоградконцерт» был готов потратить на оформление сцены 6,7 миллиона рублей.

По контракту, подрядчик должен был обеспечить световое, звуковое, мультимедийное оснащение места концерта на нижней террасе набережной. Также среди требований – декоративное оформление сцены и прилегающей к ней территории

До концерта Ларисы Долиной и творческих коллективов осталось трое суток. Не исключено, что за это время закупка у единственного поставщика будет объявлена еще раз.

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