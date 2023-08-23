Волгоград потратит миллион рублей на приезд и проживание Ларисы Долиной

Выступление Ларисы Долиной Волгограду обойдутся в 5 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лариса Долина споет на Центральной набережной Волгограда в День города. За выступление артистка и ее музыкальный коллектив получат 3,3 миллиона рублей. Однако эти траты не окончательные при организации концерта народной артистки Российской Федерации. Около миллиона рублей будет потрачено на приезд и проживание.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой портал госзакупок, в 205 тысяч рублей обойдется аренда VIP-зала аэропорта «Шереметьево», в 395 тысяч рублей – билеты на самолет для Ларисы Долины и ее музыкантов. Проживать звезда российской эстрады с коллективом будут в пятизвездочной гостинице, для них арендуют на сутки 2 одноместных номера категорией «сюит» и «джуниор сюит», а также 10 одноместных номеров «дабл». В номе «сюит», в котором, скорее всего, остановится Лариса Долина, должны быть один лимон, капсульная кофемашина, 10 бутылок элитной негазированной воды Tasay. К гостинице есть и другие требования – наличие ресторана и бара, бесперебойное горячее и холодное водоснабжение, ванная или душ в номерах, собственная прачечная. На проживание Ларисы Долины с 9 по 10 сентября будет потрачено 225 тысяч рублей.

Еще в 162 тысячи рублей обойдется организация питания и обслуживания. В гримерке во время саундчека должны быть вареный кофе, литр молока, мята, 5 литров французской воды «Витель». Во время выступления в гримерку народной артистки РФ организаторы должны предоставить груши, мандарины, сливы, чай, карпаччо из курицы, рулет из курицы с грибами, галантин из курицы с омлетом, сырную нарезку, кофе, молоко, воду, мяту, посуду, стол со скатертью, стулья, гладильную доску, отпариватель - это не полный список требований. Кроме того, в гримерке должны быть грузчик, официант и куратор обслуживания. Еще отдельное меню должно быть в гримерке музыкального коллектива, состоящего из десяти человек.

Общие траты на приезд, проживание и кейтеринг составят более миллиона рублей. Деньги пойдут из казны «Волгоградконцерта» - муниципального учреждения.

Концерт Ларисы Долиной в честь Дня города в Волгограде состоится 10 сентября.