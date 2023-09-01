В Котово спешно поменяли подрядчика ремонта дырявого водовода

Проблему жителей Котово с водой будет решать новый подрядчик Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В городе Котово Волгоградской области коммунальные ЧП идут друг за другом, что приводит либо к отключению водоснабжения, либо загрязнению воды. Еще и коммунальщики оказываются недобросовестными. Так администрация города расторгла контракт с подрядчиком ООО «Ной», который занимался ремонтом водовода на улице 60 лет ВЛКСМ, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на телеграм-канал главы Котово Натальи Ефимченко.

- Администрация, как заказчик первого этапа ремонта водовода по ул. 60 лет ВЛКСМ, расторгла договор с недобросовестным подрядчиком ООО «Ной», который выполнил, вверенные ему работы, некачественно, да еще и сорвал все сроки, поставив население Котово своими действиями еще в более затруднительную ситуацию. Претензий к подрядчику было много еще на начальном этапе. Но он к ним не прислушался, а попытался скрыть все недоделки, - отметила Наталья Ефимченко.

В Котово выбрали нового подрядчика ремонта водовода, работами займется ООО «Фабер Гласс Рус». Контракт был заключен оперативно, без лишних формальных процедур, после введения режима повышенной готовности.

- На сегодняшний день специалисты этой фирмы взялись за реализацию второго этапа реконструкции водовода, а чуть позже вернутся к первому и исправят ситуацию, допущенную нерадивыми коллегами, - уточнила глава города.

В течение трех месяцев подрядчик будет менять аварийные трубы водовода. Уточняется, что придется проложить 1088 метров новых коммуникаций.

Напомним, еще зимой в Котово одна за другой стали происходить коммунальные аварии. Летом ситуация в лучшую сторону не поменялась, порывы труб продолжились. Люди вынуждены сидеть либо без воды, либо мириться с тем, что из крана течет коричневая вода. Прокуратура начала проверку ситуации с водоснабжением. Проблему жителей Котово на контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.