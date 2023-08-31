Прокуратура встала на защиту жителей Котово, оставшихся без воды под Волгоградом

Прокуратура заинтересовалась проблемой котовчан Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Волгоградской области начала проверку водоснабжения в городе Котово, где в последнее время случилось огромное количество порывов. 4 сентября пообщаться с местными жителями приедет первый заместитель прокурора региона Светлана Чиженькова. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Встреча со Светланой Чиженьковой пройдет в понедельник, 4 сентября, с 11.00 до 12.00. В ней примут участие представители органов местного самоуправления района и города, коммунальных и подрядных организаций, осуществляющих эксплуатацию и ремонт аварийных сетей и конечно же местные жители.

Общими усилиями они обсудят главную проблему водного коллапса в городе и попробуют найти ее пути решения.