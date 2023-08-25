Генерал Бастрыкин взял на контроль проблему с водоснабжением в Котово

Бастрыкин поручил предоставить отчет о результатах проверки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В райцентре Волгоградской области ввели режим повышенной готовности из-за очередной коммунальной аварии на водопроводе. Жители Котово в который раз сидят без воды. Кроме того, под угрозой срыва отопительный сезон. Глава СК России Александр Бастрыкин будет контролировать ход проверки по коммунальным авариям. За последние 8 лет жители города вынуждены терпеть бесконечные порывы и следующие за ними длительный ремонт коммунальных сетей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на телеграм-канал Следственного комитета России.

В многочисленных публикациях в соцсетях и СМИ информация о перебоях с качественным водоснабжением в городе Котово проходят чуть ли не каждый день. На протяжении восьми лет порывы труб происходят регулярно.

СУ СКР по региону организовали процессуальную проверку, а председатель Александр Бастрыкин в свою очередь поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову представить доклад о результатах проверки.