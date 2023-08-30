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НовостиЗдоровье30 августа 2023 13:20

У волгоградцев выборочно спросят про их состояние здоровья

Волгоградстат проведет опрос по состоянию здоровья жителей Волгоградской области
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградстат оценит состояние здоровья волгоградцев

Волгоградстат оценит состояние здоровья волгоградцев

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

У волгоградцев поинтересуются их состоянием здоровья. Опрос проведет Волгоградстат. Однако спрашивать будут не каждого жителя Волгоградской области. Интервьюеры посетят в 26 населенных пунктах региона 972 семьи.

- Итоги наблюдения позволят государству оценить приверженность населения здоровому образу жизни, физическую активность граждан, распространенность вредных привычек, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате.

Результаты исследования позволят оценить, насколько успешно реализуется национальный проект «Демография».

Интервьюеры посетят волгоградцев в сентябре. У каждого специалиста будет удостоверение для предъявления. Жителям региона гарантируют конфиденциальность.

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