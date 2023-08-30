У волгоградцев выборочно спросят про их состояние здоровья

Волгоградстат оценит состояние здоровья волгоградцев Фото: Геннадий БИСЕНОВ

У волгоградцев поинтересуются их состоянием здоровья. Опрос проведет Волгоградстат. Однако спрашивать будут не каждого жителя Волгоградской области. Интервьюеры посетят в 26 населенных пунктах региона 972 семьи.

- Итоги наблюдения позволят государству оценить приверженность населения здоровому образу жизни, физическую активность граждан, распространенность вредных привычек, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате.

Результаты исследования позволят оценить, насколько успешно реализуется национальный проект «Демография».

Интервьюеры посетят волгоградцев в сентябре. У каждого специалиста будет удостоверение для предъявления. Жителям региона гарантируют конфиденциальность.

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