В Волгоградской области более 1 млн жителей бесплатно проверили здоровье

В регионе юные жители проходят медосмотры. Фото: пресс-служба АВО.

С начала 2023 года порядка миллиона жителей Волгоградской области прошли бесплатные профилактические осмотры в медучреждениях. В том числе, здоровье проверили порядка 350 тысяч детей и еще 180 тысяч взрослых, переболевших ковидом, прошли углубленную диспансеризацию.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, пройти обследование можно во всех районах региона.

- Для этого в медучреждениях организованы кабинеты и отделения медицинской профилактики. Диспансеризацию можно пройти 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно, ежегодно — в возрасте 40 лет и старше, - напомнили в облздраве.

Добавим, что в этом году бесплатное обследование охватит порядка 1,4 миллиона жителей или почти 60% от числа населения.