Волгоградцам рассказали, где делают справки для посещения детьми физкультуры

Волгоградские дети должны получить допуски для посещения физкультуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградские школьники готовятся ко встрече со своими учителями. Через несколько дней наступит 1 сентября. Однако на уроках мальчишки и девчонки будут не только прилежно сидеть за партами, но бегать и прыгать на физкультуре. В комитете здравоохранения Волгоградской области рассказали сайту volgograd.kp.ru, где оформляются справки для посещения физры.

- До 31 августа специалистами детских поликлиник будут оформлены заключения о принадлежности к медицинской группе для занятий физической культурой. Если ребенок посещает школу в том же районе, что и обслуживающая поликлиника, то справка для физкультуры будет направлена в образовательное учреждение в организованном порядке, - сообщили в облздраве.

Если же ребенок ходит в школу в другом районе, то за справкой нужно обратиться к участковому педиатру.

Профосмотры перед школой проводятся ежегодно по полису обязательного медицинского. Без справки ребенка на урок физкультуры на пустят.

1 сентября за парты сядут около 380 тысяч школьников и студентов в Волгоградской области. В Волгограде в школы пойдут 107 тысяч учеников, в том числе 11 первоклашек. Школа №55 в Советском районе установила рекорд по числу первых классов, их будет 12 – от 1А до 1М.