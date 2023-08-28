От «А» до «М»: в волгоградской школе будет рекордное число первых классов

В школе №55 будет 12 первых классов. Кадр с видео администрации Волгограда.

В школе Волгограда в новом учебном году будет рекордное число первых классов. В школе №55 Советского района за парты сядут 376 первоклашек. Было сформировано 12 первых классов от 1А до 1М, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волгограда.

Ранее ни одно общеобразовательное учреждение областного центра не могло похвастаться таким количеством первых классов. Всего 1 сентября школы Волгограда распахнут свои двери для 107 тысяч учеников, 11 тысяч из них пойдут в первый класс.

Отметим, линейки в честь Дня знаний в Волгограде и области пройдут в обычном формате – в торжественной обстановке. На оперативном совещании в администрации региона была поставлена задача обеспечить комплексную безопасность в образовательных учреждениях.