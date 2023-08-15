Школьников не пустят на физкультуру без справки в Волгограде

Без справки от врача на физкультуру с 1 сентября 2023 года школьников не пустят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В волгоградских телеграм-каналах и родительских чатах появилась информация, что школьников теперь не пустят на физкультуру без справки. Чтобы получить эту справку, придется пройти медосмотр. И это не фейк. А вот платить за медосмотр не придется, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области. Рассказываем, как получить справку в школу для занятий физкультурой.

- Профосмотры проводятся ежегодно по полису обязательного медицинского страхования в той детской поликлинике, к которой прикреплен ребенок, - поясняет главный внештатный детский специалист облздрава по профилактической медицине, главврач детской клинической поликлиники №31 Марина Харьковская.

Что нужно знать родителям о справке для физкультуры в школу

1. Главное - без справки от врача на урок физкультуры в школе ребенка не пустят.

2. Получить справку для физры придется в любом случае. Она обязательна.

3. Основанием для такого новшества стали изменения, внесенные в 2023 году в федеральный закон об образовании. Согласно документу, посещение уроков физкультуры возможно при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, выданного медучреждением. В свою очередь, педагоги должны научиться оказывать первую помощь.

4. Платить за справку для посещения физкультуры в школе не нужно. Ее бесплатно выдаст участковый терапевт в поликлинике по месту жительства.

5. Есть и другой вариант: во многих школах есть свои медики, они в курсе изменений и будут сами проводить осмотры и выдавать справки. Так что даже в поликлинику ходить не придется.

Какой медосмотр придется пройти ребенку, чтобы получить допуск на физкультуру в школу

- По итогам проведенных медицинских осмотров традиционно разрабатывается индивидуальный план лечения и реабилитации несовершеннолетних, определяется группа здоровья и физкультурная группа, - комментирует Марина Харьковская.

Такие медосмотры дети в школе или в поликлинике должны проходить каждый год. По итогу педиатр дает заключение, может ли ребенок заниматься физрой в общей группе и выдержать соответствующие нагрузки. Общий медосмотр для получения справки на физкультуру в школу можно довольно быстро пройти в детской поликлинике на приеме у участкового врача педиатра или в медицинском кабинете в учебном заведении.

- Справку необходимо предоставить в учебное заведение для правильного формирования физкультурных групп в период обучения, - поясняет специалист.

Если же у школьника есть заболевания, в зависимости от их характера его либо освободят от посещения уроков физкультуры, либо определят на занятия в спецгруппу.

- Для оформления специальной группы или справки-освобождения от физкультуры нужно будет дополнительно пройти врачебную комиссию в условиях поликлиники, - отмечает Марина Харьковская.

До 1 сентября, когда в Волгоградской области сядут за парты более 260 тысяч школьников, осталась всего пара недель. Так что родителям не стоит затягивать вопрос со справкой для физкультуры. Сначала поинтересуйтесь в школе, есть ли возможность пройти медосмотр там. Если нет, найдите время для посещения педиатра в поликлинике или отправьте туда подростка самостоятельно. Чем ближе День знаний, тем больше будет время ожидания в очереди. Особенно, если многие вспомнят о справке в последние дни.