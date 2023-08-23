Трое взрослых в реанимации, ребенка эвакуируют в Волгоград: медики спасают пострадавших в ДТП, в котором погиб двухлетний малыш

Раненого ребенка перевезут в волгоградскую больницу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградские врачи спасают жизни четырех пострадавших в ДТП под Котельниково, в котором погиб двухлетний ребенок 23 августа. Сейчас трое взрослых в реанимации Котельниковской ЦРБ, все они в тяжелом состоянии. 5-летнего пассажира влетевшей в опору ЛЭП Toyota Camry готовят к перевозке в больницу №7 Волгограда, сообщили в облздраве.

- Трое взрослых пациентов госпитализированы в реанимационное отделение, на данный момент специалисты делают все возможное для спасения их жизней. Ребенок 7 лет планируется к перегоспитализации в травмацентр клинической больницы №7 Волгограда, - рассказали в комитете здравоохранения.

Напомним, жуткое ДТП на трассе, ведущей к морю, случилось около двух часов дня 23 августа. По предварительным данным, в иномарке ехала семья из Удмуртии. За рулем Toyota Camry была женщина, она не справилась с управлением.

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