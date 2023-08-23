Иномарка протаранила бетонную опору. Фото: прокуратура Волгоградской области

Прокуратура региона взяла на контроль проверку после смертельного ДТП на трассе в Котельниковском районе Волгоградской области, в котором разбилась семья из Удмуртии. Toyota Camry вылетела с дороги и протаранила бетонную опору. На месте ДТП погиб двухлетний сын женщины-водителя. По предварительным данным, сидевшая рулем мать не справилась с управлением, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

- Toyota Camry под управлением 31-летней жительницы Удмуртии совершила съезд на правую обочину с последующим наездом на дорожную конструкцию водопропускной трубы, - рассказала старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.

Машина вылетела с дороги на скорости. Фото: прокуратура Волгоградской области

На место смертельного ДТП на 185-м километре ведущей к морю автодороги «Котельниково-Сальск» выезжал прокурор Котельниковского района Дмитрий Гребенкин. Известно, что авария случилась около двух часов дня 23 августа. Тяжелые травмы получили все пять находившихся в машине человек. Двухлетний сын водителя погиб сразу. Четверых отвезли в ближайшую ЦРБ. Раненую 7-летнюю дочь сидевшей за рулем женщины решили эвакуировать в Волгоград. Сама мать и две женщины 50 и 60 лет в реанимации. За их жизни сейчас борются медики.