Toyota врезалась в опору ЛЭП: ребенок погиб, 4 человека пострадали в ДТП под Волгоградом

В больницу увезли троих взрослых и 5-летнего ребенка. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Страшное ДТП, в котором погиб 2-летний ребенок, случилось около двух часов дня 23 августа на трассе в Котельниковском районе. Toyota Camry выехала с дороги и влетела в опору ЛЭП. В больнице оказались четыре человека – трое взрослых и ребенок, сообщили в главке МВД по Волгоградской области.

- В результате ДТП погиб 2-летний пассажир автомобиля. Трое взрослых и 5-летний ребенок доставлены в больницу, – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, женщина-водитель, которая был за рулем иномарки, не справилась с управлением. Toyota вылетела с дороги и протаранила бетонную опору ЛЭП.

Сейчас на месте ДТП в Котельниковском районе работают следователи и экипажи ДПС. Им предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

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