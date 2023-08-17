«Ротор» обзавелся двенадцатым новичком за лето

Фото: СК "Ротор"

В «Роторе» появился новый футболист. 17 августа волгоградский клуб объявил о подписании контракта с полузащитником Филиппом Дворецковым. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на 1 год.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Ротора», Филипп Дворецков родился в Москве. Он является воспитанником СШОР «Юность Москвы – Торпедо». В 2015 году дебютировал за «Торпедо» на взрослом уровне. Спустя 3 года перебрался в новотроицкую «Носту». Также выступал за «Мордовию» и «Нефтехимик», в котором провел 2 последних года. В новом сезоне Первой лиги за нижнекамский коллектив не играл. Филипп Дворецков выступал за юношеские сборные России. В «Ротор» полузащитник перешел свободным агентом.

Филипп Дворецков стал двенадцатым новичком «Ротора» по ходу нынешнего лета.

Напомним, 14 августа главным тренером «сине-голубых» был назначен Сергей Попков, сменивший уволенного Алексея Стукалова. После пяти туров группы «золото» дивизиона А Второй лиги волгоградская команда с тремя набранными очками занимает последнее, 10-е место.