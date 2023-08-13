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НовостиСпорт13 августа 2023 18:05

Разочарование продолжается: «Ротор» снова проиграл

Волгоградский «Ротор» потерпел поражение от «Краснодара-2»
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградский «Ротор» потерпел поражение от «Краснодара-2»

Волгоградский «Ротор» потерпел поражение от «Краснодара-2»

Фото: Эдуард Пальгунов

Волгоградский «Ротор» сыграл с «Краснодаром-2» в 5-м туре группы «золото» дивизиона А Второй лиги. Матч завершился поражением волгоградцев со счетом 1:2.

«Краснодар-2» вышел вперед в конце первого тайма, на 45-й минуте отличился Данил Карпов. Александр Кокшаров на 70-й минуте увеличил преимущество гостей. «Ротор» смог ответить лишь голом Даниила Арсентьева на 74-й минуте.

Встречу на «Волгоград Арене» посетили 17 137 зрителей.

«Ротор» провел первый матч под руководством и. о. главного тренера Владимира Файзулина после увольнения Алексея Стукалова. «Сине-голубые» остаются на последнем месте в турнире.

Волгоградская команда в следующем туре 19 августа в Ульяновске будет гостить у местной «Волги».