Суд в Сочи не пустил на свободу «смотрящего за Волгоградом»

Уголовное дело будет рассматриваться заново Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратора Волгоградской области добилась отмены оправдательного приговора криминальному авторитету Александру Юношеву. Мужчину обвиняли в занятии высшего положения в преступной иерархии. Суд присяжных оправдал его. Но третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи отменил оправдательный приговор.

- Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый после неоднократного отбывания наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в августе 2020 года на территории Турецкой Республики был наделен представителями преступного мира полномочиями по контролю за деятельностью криминальных структур на территории Волгоградской области, - отметили в прокуратуре.

Чуть менее года криминальный авторитет по прозвищу «Еврей» собирал деньги, полученные от различных преступлений, и держал в едином фонде. Затем средства тратились на криминальную деятельность. Полицейские вместе с сотрудниками ФСИН и Росгвардии задержали Александра Юношева 7 апреля 2021 года в его квартире на Тракторном. Но спустя ровно 2 года – 7 апреля 2023 года – присяжные не поверили, что мужчина является криминальным авторитетом и оправдали его. Тогда прокуратура обратилась в суд Сочи.

- Третий апелляционный суд общей юрисдикции отметил, что стороной защиты до коллегии присяжных доводилась информация об обстоятельствах, не подлежащих обсуждению в присутствии присяжных заседателей, в том числе о личной жизни подсудимого, ставилась под сомнение допустимость доказательств, давалась негативная оценка работе правоохранительной системы, стороне государственного обвинения и суду, - уточнили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело будет снова рассматриваться в Волгоградском областном суде.