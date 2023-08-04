Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 августа 2023 12:58

Суд в Сочи не пустил на свободу «смотрящего за Волгоградом»

Суд отменил оправдательный приговор криминальному авторитету из Волгограда
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Уголовное дело будет рассматриваться заново

Уголовное дело будет рассматриваться заново

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратора Волгоградской области добилась отмены оправдательного приговора криминальному авторитету Александру Юношеву. Мужчину обвиняли в занятии высшего положения в преступной иерархии. Суд присяжных оправдал его. Но третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи отменил оправдательный приговор.

- Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый после неоднократного отбывания наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в августе 2020 года на территории Турецкой Республики был наделен представителями преступного мира полномочиями по контролю за деятельностью криминальных структур на территории Волгоградской области, - отметили в прокуратуре.

Чуть менее года криминальный авторитет по прозвищу «Еврей» собирал деньги, полученные от различных преступлений, и держал в едином фонде. Затем средства тратились на криминальную деятельность. Полицейские вместе с сотрудниками ФСИН и Росгвардии задержали Александра Юношева 7 апреля 2021 года в его квартире на Тракторном. Но спустя ровно 2 года – 7 апреля 2023 года – присяжные не поверили, что мужчина является криминальным авторитетом и оправдали его. Тогда прокуратура обратилась в суд Сочи.

- Третий апелляционный суд общей юрисдикции отметил, что стороной защиты до коллегии присяжных доводилась информация об обстоятельствах, не подлежащих обсуждению в присутствии присяжных заседателей, в том числе о личной жизни подсудимого, ставилась под сомнение допустимость доказательств, давалась негативная оценка работе правоохранительной системы, стороне государственного обвинения и суду, - уточнили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело будет снова рассматриваться в Волгоградском областном суде.