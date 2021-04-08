В Волгограде задержали криминального авторитета – «смотрящего за регионом»

Фото - скрин из оперативного видео задержания волгоградского авторитета. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде правоохранители провели спецоперацию по задержанию местного криминального авторитета - 60-летнего Александра Юношева. В полиции говорят, что этот немолодой уже мужчина выполнял роль «смотрящего за регионом в преступной среде». Правоохранители долго собирали о нем информацию, прежде, чем арестовать. Сегодня его отправили в СИЗО.

Задержали Юношева вчера, 7 апреля в его квартире в Тракторозаводском районе Волгограда. В задержании «авторитета» участвовал и оперативники угрозыска, и следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, и коллеги из Главного Управления уголовного розыска МВД России, а также сотрудники регионального УФСИН и бойцы Росгвардии.

- По имеющимся данным, летом 2020 года Юношев летал в Турцию, где в Анталье проходила встреча криминальных авторитетов. Там волгоградцу и «присвоили» высшее положение в преступной иерархии Волгоградской области, - сообщают в региональном Главке.

Вернувшись в регион, как гласит формулировка полиции – «Юношев распространял и сохранял преступные традиции, осуществлял организационно-распорядительные функции, координировал и контролировал деятельность лиц из криминальной среды региона». Ну а, говоря воровским жаргоном, этот 60-летний волгоградец собирал деньги в общак, назначал смотрящих в районы и регулировал конфликты в криминальной среде.

Сейчас Юношеву вменяют статью 210.1 УК РФ – «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Сегодня Центральный райсуд Волгограда отправил задержанного в СИЗО. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 мая текущего года. При этом, как уточняют в пресс-службе судов Волгоградской области, постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как стало известно «КП-Волгоград», Александр Юношев родился в Махачкале. Но, как он сам утверждает на допросе, у него еврейские корни. Потому и кличку имеет - "еврей". За его плечами несколько судимостей. В том числе он привлекался и по особо тяжким статьям (был судим за «Убийство»). А потом еще и за попытку побега из колонии. Сидел и в Камышинской колонии, и в Челябинской и в Кемерово сидел.

- В общей сложности он провел в местах лишения свободы 20 лет, - уточняют в ГУ МВД по Волгоградской области.

Стражи порядка уже провели обыски в квартире Юношева, а также в местах проживания его родных (из близкого окружения). Изъяли документы и предметы, которые, как считают в полиции, имеют значение для расследования уголовного дела.

- Сам Юношев свою вину и факт занятия им высшего положения в преступной иерархии региона отрицает, - отмечают в региональном Главке.

- Да не являюсь я никаким лидером, как вы говорите, - оправдывается во время задержания мужчина.

Но добавляют, что в случае утверждения ему обвинительного заключения, волгоградцу грозит 15 лет колонии.