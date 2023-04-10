В Волгограде суд присяжных оправдал «смотрящего за регионом» Юношева

Юношев был задержан 2 года назад. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгограде криминальный авторитет Александр Юношев по прозвищу «Еврей», которого судили по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», может избежать наказания. Суд присяжных 7 апреля оправдал его. Информацию об этом сайту volgograd.kp.ru подтвердили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- В пятницу коллегия присяжных огласила оправдательный вердикт Александру Юношеву. Приговор пока не оглашен, - отметили в пресс-службе судов.

Интересно, что Александр Юношев попался полиции ровно 2 года назад – 7 апреля 2021 года. Его задержали в квартире в Тракторозаводском районе. В операции принимали участие сотрудники МВД, УФСИН и Росгвардии.

Полицейские долго собирали информацию о мужчине, установив, что он стал «смотрящим за регионом». Криминальные авторитеты присвоили ему высшее положение в преступной иерархии, для этого они собирались в Турции в 2020 году, на встрече присутствовал и сам Юношев. Во время задержания он отрицал свою вину. Известно, что ранее уроженец Махачкалы был неоднократно судим, в том числе за убийство, проведя за решеткой 20 лет.