Губернатор призвал волгоградцев сообщать о мошенниках в полицию

Фото: администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 3 августа провел заседание оперативного штаба, созданного после указа президента. На встрече с руководителями силовых, правоохранительных и надзорных ведомств обсуждались вопросы обеспечения комплексной безопасности, пресечения действий мошенников.

Фото: администрация Волгоградской области

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, на заседании было отмечено, что в Волгоградской области, как и в других регионах страны, увеличилось число мошеннических действий. Аферисты по телефонам и других средств связи обманывают, прежде всего, пенсионеров. Сообщается, что полиция пресекает подобные случаи, но не исключено, что их станет только больше. Поэтому губернатор обратился к жителям.

- В случае поступления в ваш адрес обращений, звонков от незнакомых лиц, каких-либо организаций, в том числе государственных, муниципальных, социальных, от органов власти и правоохранительных структур, направленных на принуждение к каким-либо действиям финансового, имущественного характера, просьба перепроверять эту информацию через заслуживающие доверия источники, - заявил губернатор.

При сомнительных предложениях жителей Волгоградской области просят обращаться в полицию, по телефонам доверия или единому номеру 112. Волгоградцам напомнили, что они могут не только потерять свои накопления из-за доверчивого отношения к незнакомцам, но и стать фигурантами уголовных дел при совершении преступлений.