В Волгоградской области создали оперативный штаб после указа президента

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоградской области после указа президента Владимира Путина о введении режима повышенной готовности был создан оперативный штаб. Его возглавил губернатор Андрей Бочаров. Оперштаб был создан для реализации мер, которые предусмотрены указом главы государства.

- В состав оперативного штаба вошли представители Минобороны РФ, руководители территориальных органов Министерства внутренних дел РФ, а также Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, ФСБ РФ, Росгвардии, представители органов власти, органов местного самоуправления, - сообщили в администрации Волгоградской области.

Напомним, президент Владимир Путин 19 октября подписал указ, который устанавливает в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях максимальный уровень реагирования, в приграничных регионах был введен средний уровень реагирования. В Волгоградской области и других субъектах Южного Федерального округа установлен уровень повышенной готовности.